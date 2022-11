Maria Vesperbild: Unfall beim Wechsel der Fahrspur

Eine Frau will zunächst abbiegen, fährt aber dann doch geradeaus und kollidiert so mit einem Fahrzeug.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der GZ 2 zwischen Langenneufnach und Maria Vesperbild. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin wollte - von Langenneufnach kommend - zunächst nach links in Richtung Bauhofen abbiegen. Dazu ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegespur ein. Danach entschied sie sich jedoch, geradeaus weiterzufahren und wechselte wieder die Fahrspur. Hierbei kollidierte sie mit einem Pkw, der gerade rechts vorbeifahren wollte, heißt es in den Angaben der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)