Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen Ziemetshausen und Memmenhausen entsteht ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein Motorradfahrer wird verletzt.

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag, gegen 11.40 Uhr an der Einmündung von der Staatsstraße 2525 in die Staatsstraße 2027 zwischen Ziemetshausen und Memmenhausen. Ein 72-jähriger Motorradfahrer wollte laut Polizei von der Staatsstraße 2525 nach links auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2027 einbiegen. Er missachtete, so die Polizei weiter, die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw-Fahrers. Trotz eines Brems- und Ausweichversuches des 36-jährigen Pkw-Fahrers touchierten sich die beiden Fahrzeuge leicht. Der Pkw des 36-Jährigen kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Streifzusammenstoßes kam der Zweiradfahrer zu Sturz. Er kam leicht verletzt in die Klinik Krumbach. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 5000 Euro. (AZ)