Mountainbike

05:55 Uhr

DM-Bronze stimmt Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen unzufrieden

Plus Es gibt Gründe, warum Mountainbiker Georg Egger bei der Deutschen Meisterschaft seinen Leistungszenit nicht erreicht. Platz drei ist ihm dennoch nicht genug.

Von Armin Küstenbrück Artikel anhören Shape

Ein dritter und ein vierter Platz: Das ist die Bilanz für den Profi-Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen bei den Deutschen Meisterschaften im Shortrace und über die olympische Distanz. „Das ist zwar okay, aber es ist nicht das, wofür ich nach Albstadt angereist bin“, sagte der 28-Jährige vom MSC Wiesenbach nach den Wettkämpfen ganz offen.

Der beste deutsche Fahrer fehlt

Dabei hatte Egger sowohl im Vorfeld als auch während der Rennen viel gearbeitet, um sich den Traum vom Meistertrikot in der Elite-Klasse zu erfüllen. Schließlich standen die Chancen relativ gut, da der derzeit international in beiden Disziplinen erfolgreichste deutsche Sportler, Luca Schwarzbauer, zugunsten einer optimalen WM-Vorbereitung seine Teilnahme an der DM abgesagt hatte. „Ich fühlte mich aber irgendwie das ganz Wochenende müde“, musste Egger etwas resigniert feststellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen