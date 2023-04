Münsterhauser müssen den Gürtel enger schnallen

Plus Bei den Finanzen der Gemeinde Münsterhausen wird es eng. Eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer soll neues Kapital bringen.

Auf der Bürgerversammlung der Gemeinde Münsterhausen informierten Bürgermeister Erwin Haider und Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer+Hasse zu den bürgerrelevanten Themen 2023 und zum aktuellen Stand der Gemeindeentwicklung.

Zu Beginn der Sitzung informierte der Bürgermeister die rund 60 Anwesenden zur aktuellen Bevölkerungsentwicklung. Positiv hervorzuheben ist, dass die Gemeinde stetig wächst und mit 2049 Einwohnern zum zweiten Mal in Folge die 2000er-Marke knacken konnte. Ein Nebeneffekt sind die dadurch steigenden Schülerzahlen, die die Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuung vor neue Herausforderungen stellen wird. Mit der Einweihung der neuen Hortgruppe im örtlichen Musikerheim und dem geplanten Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung sei die Gemeinde zwar auf einem guten Weg, jedoch wird der Bedarf stetig steigen und auch diese Kapazitäten könnten in Zukunft nicht ausreichend sein. Haider betonte die Herausforderungen, die sich hier bei der Planung ergeben.