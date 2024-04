Neuburg an der Kammel

Schloss Neuburg reist ins Mittelalter

Plus Vom 3. bis 5. Mai warten Schwertkämpfe, Feuershows, mittelalterliche Musik und Schmarnkerl auf die Schlossbesucher in Neuburg. Mit dabei sind Armati Equites, die gewappneten Reiter aus Weißenhorn.

Von Dieter Jehle

„Die Mittelaltermärkte in der Loreley im Mittelrheintal in der Rheinland-Pfalz haben mich inspiriert, ein historisches Fest vom 3. bis 5. Mai in Neuburg zu organisieren“, erzählt Christoph Vogg. Der Vorsitzende des Fischereivereines sieht in diesem historischen Fest eine Nische in Mittelschwaben. Als Partner gewann er die traditionsreiche Rittergruppe „Armati Equites – Die gewappneten Reiter“ aus Weißenhorn. „Ja, uns hat Christoph Vogg kontaktiert, daraufhin haben wir uns Schloss Neuburg angeschaut“, bestätigt Lukas Huttner von Armati Equites. Nachdem Schlossherrin Gabriela Baumann „grünes Licht“ gab, habe man den organisatorischen Rahmen abgesteckt.

Schloss Neuburg, erhaben, geradezu mächtig, thront es in exklusiver Lage über dem Kammeltal. Oft als Wahrzeichen des Kammeltals bezeichnet, wurde es im Jahre 1567 anstelle einer älteren Burg durch Vöhlin Hans Christoph I., Freiherr von Illertissen und Neuburg, auf einem vorgeschobenen Höhenzug erbaut. Nur ein schmaler Bergsattel gewährt einen Zugang, auf drei Seiten schützen Steilhänge den stattlichen Bau. Adelssitz, Gefangenenlager oder Zufluchtsort, um die Mauern des Schlosses ranken sich viele Geschichten. Aktuell ist es als attraktive Hochzeitslocation im gesamten bayerischen Raum bekannt und beliebt. Mit den historischen Festtagen Anfang Mai erfährt das Schloss eine „Zeitreise ins Mittelalter“, wie es das Organisationsteam um Christoph Vogg (Fischereiverein), Christian Zecha (Burgschützen) und Lukas Huttner (Armati Equites) nennt.

