Ihr Vater starb an Leukämie: Neuburgerin setzt sich weiter für Leukämiekranke ein

Plus Vor 15 Jahren ließen sich rund 3600 Menschen für den an Leukämie erkrankten Markus Götzfried aus Neuburg typisieren. Seine Tochter Theresa engagiert sich noch heute für Leukämiekranke.

Die Spendenübergabe der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG an die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern im vergangenen November sieht aus wie eine "normale" und natürlich gleichermaßen hocherfreuliche Schecküberreichung. Doch hinter dem Bild steckt auch die bewegende Geschichte der Familie Götzfried aus Neuburg.