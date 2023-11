Im Mai 2024 findet auf Schloss Neuburg ein historisches Fest statt

Plus Drei Tage Abenteuer, Magie und Geschichte: Eine der traditionsreichsten Rittergruppen im süddeutschen Raum wird dabei sein, die Armati Equites aus Weißenhorn.

In Neuburg findet im kommenden Jahr vom 3. bis 5. Mai auf Schloss Neuburg ein „historisches Fest“ statt. Dahinter stehen laut Christoph Vogg die Vereine von Neuburg und der Verein "Armati Equites - Die Gewappneten Reiter e.V.". Vogg spricht von drei Tagen voller Abenteuer, Magie und Geschichte, wenn die Pforten zu einer längst vergangenen Ära geöffnet werden. Christoph Vogg ist Sprecher der Neuburger Vereine und maßgeblich an der Gesamtorganisation beteiligt.

Wichtig sei für ihn gewesen, den Verein Armati Equites aus Weißenhorn ins Boot zu holen. Laut Vogg handelt es sich bei Armati Equites um eine der traditionsreichsten Rittergruppen im süddeutschen Raum. „Sie bringen jede Menge Erfahrung bei der Organisation von historischen Festen mit“, so Vogg. Alleine könnten dies die Neuburger Vereine nicht schultern. Froh sei er auch darüber, dass er Schlossherrin Gabriela Baumann für das Projekt gewinnen konnte und die Anlagen auf Schloss Neuburg genutzt werden können. „Die Veranstaltung wird eine einzigartige Kombination aus Geschichte, Kultur und Unterhaltung bieten und öffnet ein faszinierendes Fenster in die Welt des Mittelalters“, ist sich Vogg sicher.