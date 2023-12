Neuburg

12:00 Uhr

Krumbacher Sportzentrum: "So etwas darf kein zweites Mal passieren"

Plus Im Neuburger Marktrat gab es mit Blick auf die Planungen der Stadt Krumbach zum Sportzentrum deutliche Worte. Eigentlich habe man bisher "für nix" bezahlt.

Von Dieter Jehle

Einerseits Kopf geschüttelt, andererseits zugestimmt. Geht es nach Neuburgs Markträten, kann in Krumbach die Mittelschule saniert und die Schwimmhalle beim Sportzentrum wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem werden auf dem Konto der Stadt Krumbach demnächst weitere 51.000 Euro anteilige Planungskosten aus Neuburg für das Sportzentrum (Hallenbad, Mensa, Sporthalle) eingehen. Die Krumbacher Planungen dafür reichen bekanntlich bis 2014 zurück. Vor kurzem hatte der Krumbacher Stadtrat aber bekanntlich beschlossen, den Neubau des Sportzentrums bis auf Weiteres nicht zu verwirklichen. Vorrang hat nun die Sanierung der Mittelschule.

Diese Sachlage hatte in den vergangenen Wochen für reichlich Diskussionsstoff in Krumbach, aber auch in den Räten der Umlandgemeinden gesorgt (wir berichteten). Verbal hielt sich der Unmut über den Planungsprozess des Schulsportzentrums diesmal im Neuburger Ratsgremium gegenüber der Stadt Krumbach insgesamt in Grenzen. „Es wurde alles gesagt“, so Marktrat Johannes Huber.

