Neuburg

vor 33 Min.

Neuburg erlebt eine Uraufführung vom Feinsten

Bischof Dr. Bertram Meier zelebrierte zur Uraufführung der Ulrichsmesse am zweiten Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst in der Neuburger Pfarrkirche.

Plus Die vom Neuburger Pfarrer Michael Kinzl komponierte Ulrichsmesse wird am zweiten Weihnachtsfeiertag präsentiert. Bischof Dr. Bertram Meier zelebriert den Gottesdienst.

Es war ein besonderer Moment in der über 400-jährigen Geschichte der Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“ in Neuburg. Die von Pfarrer Michael Kinzl komponierte „Ulrichsmesse“ erlebte ihre Uraufführung im Beisein von Bischof Dr. Bertram Meier. „Meinen Glückwunsch zu dieser gelungenen Komposition, wir erleben heute eine besonders schöne Form der Verkündigung“, sagte der Bischof von Augsburg. Geistliche Musik führe in das Geheimnis von Jesus Christus ein.

Sichtlich erleichterte war am Ende Chorleiter Wolfgang Härtl. „Die Uraufführung ist besser gelungen als jede Probe zuvor.“ Seit Wochen hatte sich Härtl mit dem Kirchenchor Neuburg, verstärkt durch Sänger und Musiker aus den Nachbarpfarreien, auf diese Uraufführung vorbereitet. Es war ein beeindruckendes Bild in der voll besetzten Pfarrkirche. Flankiert von 40 Ministranten betrat der Bischof gemeinsam mit den Pfarrern Michael Kinzl und Wilhelm Atzkern sowie mit Domvikar Ulrich Müller und Diakon Frank Schnarrenberger pünktlich zum 10-Uhr-Läuten das Gotteshaus. Mit einem Lächeln hegte der Bischof den Wunsch, dass der Gottesdienst oft so zahlreich besucht sein möge.

