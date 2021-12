Radweg Wattenweiler-Wiesenbach soll entlang der Kreisstraße gebaut werden

Plus Die Straße zwischen Wattenweiler und Wiesenbach wird ausgebaut. Dies eröffnet auch neue Möglichkeiten für einen Radweg.

Es war mit 9:8 eine sehr knappe Entscheidung. Sollte es zu einem Radweg zwischen Wattenweiler und Wiesenbach kommen, so führt – zumindest auf Wattenweiler Flur – die Trasse entlang der Kreisstraße. Eine Route durch das Naturschutzgebiet „Taubried“ ist damit vom Tisch.