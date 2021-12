Neuburg

vor 37 Min.

"Kinderküchenschlacht": Tochter der Neuburger Schlossbesitzerin schlägt sich wacker

Plus Wie Maria Baumann ihren Auftritt in der ZDF-Sendung "Kinderküchenschlacht" in der Rückschau bewertet. Ihre Kochkünste sind jetzt auch in der Heimat gefragt.

Von Dieter Jehle

Maria Baumann hat sich in der ZDF-Kinderküchenschlacht wacker geschlagen. Die 13-jährige Tochter der Neuburger Schlossbesitzerin Gabriela Baumann aus Günzburg erhielt von Starkoch Nelson Müller lobende Worte. Doch zum Tagessieg reichte es allerdings nicht. Nach der Sendung sprach Maria Baumann über ihren gelungenen Auftritt.

