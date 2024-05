Brand bei Frühjahrsputz in Krumbach wegen eines technischen Defekts

Aus dem Fensterputzen im Krumbacher Ortsteil Niederraunau wurde nichts, denn ein dazu notwendiges Gerät versagte seinen Dienst und geriet in Brand.

Zu einem Brand ist es am Samstag im Krumbacher Ortsteil Niederraunau gekommen. Laut Polizei wollte gegen 9.45 Uhr eine 61-jährige Hausbewohnerin einen Akku-Fenstersauger in Betrieb nehmen. Aufgrund eines technischen Defekts geriet dieser in Brand. Das brennende Gerät wurde auf einem Trockner abgelegt, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Krumbach und Niederraunau gelöscht. Es entstand ein Schaden von rund 750 Euro. Die Frau kam zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus. (AZ)