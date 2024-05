Obergessertshausen

vor 18 Min.

Hunderte Musiker beim Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen

Beim Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen präsentierten rund 300 Musikerinnen und Musiker aus dem ASM-Bezirk 11 Krumbach einen imposanten klangvollen Gemeinschaftschor. Auf unserem Foto zeigen sie den Musikergruß "Instrumente hoch!".

Plus Das Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen wird ein Bekenntnis zur Heimat, Tradition und Kultur. Die Instrumente glänzten in der Sonne.

Von Josef Jäger

„Locke voraus“ – dem Aufruf zum klingenden Spiel folgten rund 300 Musikerinnen und Musiker aus dem ASM-Bezirk 11 – Krumbach zum Gemeinschaftschor des Bezirksmusikertreffens in Obergessertshausen. Im Gemeindezentrum vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul bot sich bei Bilderbuchwetter den zahlreichen Besuchern ein imposantes, farbenprächtiges Bild: Die Musikerinnen und Musiker in ihren unterschiedlichen Trachten, Blumenmädchen, Marketenderinnen, Fahnen- und Standartenträger sowie die Böllerschützen bewiesen mit den Klängen der teilnehmenden Musikvereine ein Bekenntnis zur Heimat, Tradition und schwäbischer Kultur und ihre Instrumente glänzten in der Sonne.

Das erste Bezirksmusikertreffen im Bezirk 11 seit 2018

Dem herzlichen Willkommensgruß der Bezirksvorsitzenden Bettina Prestele und der Vorsitzenden des Musikvereins Obergessertshausen, Isabell Ungewitter, folgten Besucher aus nah und fern sowie Ehrengäste. Prestele ließ wissen, dass im Jahr 2018 das letzte Bezirksmusikertreffen in Ziemetshausen über die Bühne ging und die Freude umso größer sei, dass der Musikverein Obergessertshausen und die junge Vorstandschaft den Mut und das Engagement aufbrachten, nach sechs Jahren wieder ein Bezirksmusikertreffen zu veranstalten. Der ASM-Bezirk 11 Krumbach ist übrigens der einzige im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, wo Bezirksmusikertreffen statt Bezirksmusikfeste stattfinden. Dies wusste Bezirksdirigent Andreas Simmnacher zu berichten.

