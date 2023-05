Obergessertshausen

06:00 Uhr

Kirche St. Peter und Paul leuchtet weit ins mittelschwäbische Land hinaus

Plus Zum Abschluss der Kirchenrenovierung findet in Obergessertshausen ein Festgottesdienst statt. Warum Weihbischof Anton Losinger sie als Zukunftsinvestition bezeichnet.

Um die Zukunft der Katholischen Kirche in unserer Gesellschaft machen sich viele Gläubige Sorgen. Weihbischof Dr. Anton Losinger drehte den Spieß gleichsam um in seiner Predigt beim Festgottesdienst zum Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Obergessertshausen. Er predigte, dass die Gesellschaft eine solide Verortung in Glaube und Kirche brauche, wenn sie eine gute Zukunft haben wolle.

Obergessertshauser Kirche strahlt Geborgenheit aus

An den Beginn seiner Ausführungen setzte Weihbischof Losinger die Antwort eines Kindes auf die Frage, warum eine Kirche renoviert werden sollte. Damit die Menschen wieder besser sähen, wie viel Uhr es sei, habe das Kind erklärt. Ja, damit die Menschen wieder wahrnähmen, was es geschlagen habe, was Not tue in unserer Zeit, präzisierte Losinger. Ohne Orientierung durch Glaube und Kirche würden sich die Menschen verrennen, in Sackgassen geraten. Aktuelle Fehlentwicklungen brachte er auf den Punkt, indem er den Benediktinermönch David Riedel zitierte.

