Rettungshubschrauber vor Ort: Auto und Schulbus stoßen zusammen

Auf der eisglatten Straße zwischen Obergessertshausen und Könghausen kommt es zum Unfall. Der Fahrer wird verletzt, im Bus sitzen rund 40 Schülerinnen und Schüler.

Starke Eisglätte machte am Dienstagmorgen den Verkehrsteilnehmern in der Region zu schaffen. Zwischen Obergessertshausen und Könghausen im südöstlichen Landkreis Günzburg kam nach ersten Informationen unserer Redaktion ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Schulbus, der in nördliche Richtung unterwegs war. Der Autofahrer wurde verletzt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Unfall bei Obergessertshausen: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Im Schulbus befanden sich, so unsere aktuellen Informationen, offenbar rund 40 Schülerinnen und Schüler. Es liegen aktuell keine Informationen vor, dass im Bus jemand verletzt wurde. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Ziemetshausen, Memmenhausen, Aichen und Obergessertshausen. (AZ)