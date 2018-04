05:00 Uhr

Der TSV Ziemetshausen ist der Konkurrenz voraus Lokalsport

Noch hat Daniel Bobitiu (rechts) nach seiner Rückkehr aus Thannhausen nicht für seine Ziemetshauser getroffen. Gegen Babenhausen (in Schwarz) stand er aber immerhin erstmals in der Startelf.

Vier Spiele, vier Siege: Der TSV hat durch einen glänzenden Start wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Von Uli Anhofer

Vor der Winterpause haben Beobachter den TSV Ziemetshausen bereits in der Kreisliga gesehen. Doch jetzt, nur vier Spiele später, sind die Zusamtaler wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Dank vier Siegen aus den letzten vier Spielen.

Beim TSV Haunstetten gelang der Amann-Truppe ein 2:1-Auswärtserfolg. „Es war von beiden Mannschaften ein sehr intensiv geführtes Spiel, das sich zu einem offenen Schlagabtausch entwickelte“, sagte TSV-Coach Rainer Amann über die Partie. Schon in der zweiten Minute hatte Andreas Endres die große Chance zur Ziemetshauser Führung. Doch der Schuss des Offensivakteurs ging knapp am Tor vorbei. In der 17. Minute hinterlief Norbert Maier die Haunstetter Abwehr, der Ball kam in die Nahtstelle und Maier schob den Ball zur Führung ins Tor. Nach einigen Gelegenheiten der Gastgeber, die allesamt zur Beute von Torwart Alexander Leisenberger wurden, hatte Michael Klimm kurz vor der Pause eine Doppelchance. Er scheiterte aber zwei Mal am Haunstetter Schlussmann René Bissinger.

Auch im zweiten Abschnitt war die Partie sehr intensiv. In der 56. Minute traf Andreas Endres zum 2:0 ins Haunstetter Tor. Vorausgegangen war ein Flankenlauf von Nicolas Fendt, der das Spielgerät nach innen brachte. Thomas Pietsch schoss in Richtung Tor und Endres fälschte den Ball unhaltbar ab. „Nach diesem Tor haben wir es versäumt, den dritten Treffer nachzulegen“, bemängelte Coach Amann. Die dickste Chance zu Treffer Nummer drei ließen die Ziemetshauser bei einem Konter liegen. Vier TSV-Spieler liefen auf zwei Haunstetter zu, spielten aber nicht exakt genug und so verpuffte diese große Gelegenheit. Eine Viertelstunde vor Schluss scheiterte Sedat Yilmaz mit einem Schuss aus zehn Metern. Der Haunstetter Kapitän jagte das Spielgerät über den Kasten. Doch sieben Minuten vor Ende kamen die Platzherren dann doch zum Anschlusstreffer. Erfolgreich für die Gastgeber war Daniel Obermeier. „Da wurde es noch einmal hektisch, doch mit viel Einsatz und Kampfgeist haben wir den verdienten Sieg über die Runden gebracht“, lobte Rainer Amann sein Team.

Nach dem Pflichtsieg gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf gelang am Ostermontag dann eine Überraschung. Gegen Spitzenteam TSV Babenhausen schaffte Ziemetshausen vor 220 Zuschauern einen spektakulären 4:3-Heimsieg. „Was die Jungs in den vergangenen Wochen leisten, ist einfach unvorstellbar“, lobte Coach Rainer Amann sein Team. Gegen den TSV Babenhausen, der nach dieser Niederlage auf den fünften Platz zurückfiel, zeigten die Zusamtaler eine beherzte Leistung mit sehr viel Einsatz, Willen und Laufbereitschaft. „Am Ende fehlte uns etwas die Kraft, darum kam Babenhausen noch einmal auf, aber wir hatten schon am Samstag ein intensives Spiel“, erklärte Rainer Amann die Schlussphase, in der sich sein Team noch zwei Gegentreffer einfing. In der 23. Minute brachte Michael Klimm die Platzherren in Front. Der Stürmer erlief einen Rückpass und schoss den Ball ins Tor. Doch nur sechs Minuten später stellten die Gäste durch Nikolas Berchtold auf 1:1. Mit einem Doppelschlag brachten Michael Klimm (32.) und Thomas Pietsch (38.) die Gastgeber mit 3:1 erneut in Führung. Klimm verwertete ein Zuspiel von Andreas Endres und Pietsch schoss nach einer tollen Kombination über Norbert Maier und Rückkehrer Daniel Bobitiu ins Tor. Als Norbert Maier in der 53. Minute per Flachschuss aus 16 Metern das 4:1 erzielte, schien die Partie gelaufen.

Doch weit gefehlt. Die Gäste machten noch einmal Dampf und kamen durch Julian Riederle (67.) und Marco Gröner (85.) zu zwei Toren. Das Tor von Gröner zum 4:3 verdiente dabei das Prädikat „Tor des Monats“. Nach einer Kopfballabwehr der Platzherren jagte er den Ball per Volleyschuss aus 16 Metern in den Winkel. Doch selbst dieses Traumtor konnte den Sieg des TSV Ziemetshausen nicht mehr verhindern. Mit viel Einsatz brachten die Gastgeber ihren vierten Sieg in Folge über die Zeit.

Der TSV Ziemetshausen hat nun das Kunststück vollbracht, in den vier Spielen nach der Winterpause mehr Punkte (16) zu holen als in den 18 Spielen davor (12). Gelingt der Truppe von Trainer Rainer Amann am kommenden Wochenende gegen die zwei Punkte besser platzierten Kauferinger ein Sieg, könnten sie erstmals seit dem achten Spieltag die Abstiegsränge verlassen.

TSV Ziemetshausen – gegen Haunstetten: Leisenberger, A. Endres, F. Klimm (67. Bettighofer), S. Enres, Fendt, M. Klimm (63. Miller), Pietsch, Akyel (50. Bobitiu), Zott, König, Maier

– gegen Babenhausen: Leisenberger, A. Endres (65. Zott), Bettighofer, Mader, S. Endres, Fendt (74. F. Klimm), M. Klimm, Pietsch, Bobitiu, König, Maier (59. Miller)

