vor 38 Min.

Die Königswürde bleibt in der Familie

Die Königsriege in Thannhausen: (von links) Gustl Aufmuth, Gisela Thoma, Udo Konrad, Josef Schantini, Stefan Mayer, Elias Geiger, Mia Frey, Roland Frey, Lea Schmid, Oliver Schmid, Sabine Stelzenmüller, Elisabeth Lämmle, Karl Mayer.

In Thannhausen löst Josef Schantini seine Frau Edith ab. Ein Titel wird sogar verteidigt

Thannhausen Zur traditionellen Königskrönung kurz vor Weihnachten trafen sich die Schützen des SC Thannhausen in ihrem Heim. Nach sechs Schießabenden stand fest: Den besten Teiler (8,0) des Wettbewerbs erzielte Josef Schantini und löst somit seine Frau Edith als König ab. Ganz knapp dahinter lagen Wurstkönigin Gisela Thoma (8,4) und Brezenkönig Gustl Aufmuth (10,8). Bei der Jugend setzte sich Elias Geiger mit einem 11,4-Teiler an den ersten Platz. Ihm zur Seite stehen Jugend-Wurstkönig Stefan Mayer (13,0) und Jugend-Brezenkönigin Lea Schmid (25,4). Karl Mayer sicherte sich den Königstitel mit der Sportpistole vor Sabine Stelzenmüller und Elisabeth Lämmle. Mit dem Bogen lag Oliver Schmid dem Zentrum am nächsten, gefolgt von Albert Takacs und Roland Frey. Bei der Bogen-Jugend gab es schließlich mit Mia Frey eine Titelverteidigerin. Den zweiten Platz belegte hier Lea Schmid.

VereinsmeisterLuftgewehr Jugend weiblich: Lea Schmid (371 Ringe); Jugend männlich: Maximilian Seider (279); Junioren II männlich: Lukas Zimmermann (361); Junioren I männlich Stefan Mayer (363); Herren I: Johannes Mayer (385); Damen II: Sabine Stelzenmüller (303); Herren II: Thomas Miller (301); Damen III: Gisela Thoma (366); Damen IV: Emmi David (301); Herren V: Gustl Aufmuth (381)

Luftpistole Herren I: Marcell R. Grossmann (339); Herren II: Thomas Miller (346); Herren III: Ingo Krautmacher (332); Damen IV: Elisabeth Lämmle (335); Herren IV: Franz Thoma (319); Herren V: Max Miller (347)

Sportpistole Kleinkaliber Jugend männlich: Alexander Stelzenmüller (191,3); Herren II: Peter Stelzenmüller (127,5); Herren III: Oliver Schmid (101,6); Damen IV: Elisabeth Lämmle (275,6); Herren V: Heinz Rieger (264,50) Großkaliber Herren II: Andreas Donderer (131,8); Herren III: Oliver Schmid (105,6)

Blankbogen 18 Meter Schüler C: Mia Frey (174,0); Damen: Elke Frey (164,3); Master weiblich: Monika Meyer (237,5); Master männlich: Peter Markus (242,7); Senioren: Albert Takacs (255,8) 25 Meter Damen: Susan Baur (179,8); Master weiblich: Monika Meyer (250,4); Master männlich: Oliver Schmid (258,1); Senioren: Erhard Meyer (274,0) 30 Meter Master weiblich: Monika Meyer (234,5); Master männlich: Oliver Schmid (241,0) Senioren: Albert Takacs (255,8) 40 Meter Master weiblich: Monika Meyer (187,3); Master männlich: Oliver Schmid (217,0); Senioren: Albert Takacs (229,6) Jahresbester Albert Takacs

Themen folgen