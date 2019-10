vor 37 Min.

Mindelzell klettert an die Spitze

SVM-Damen siegen in der Liga klar, unterliegen aber im Pokal

Gemischte Gefühle bei den Tischtennis-Damen des SV Mindelzell: Während man im Bezirkspokal klar gegen den VSC Donauwörth ausschied, konnte man in der Bezirksoberliga die Tabellenführung erklimmen.

Im Bezirkspokalviertelfinale ergab das Los für die Zellerinnen ein Duell gegen den Vorjahresfinalisten VSC 1862 Donauwörth. Im Ligaduell der Vorwoche gingen die Donauwörtherinnen als Sieger von der Platte und auch im Pokal lief die Partie zu ihren Gunsten. Lediglich Franziska Glink konnte den Mindelzeller Ehrenpunkt zum 4:1 Endstand ergattern.

Viel besser verlief das Ligaspiel am folgenden Tag: Die Zellerinnen reisten zum SV Villenbach und zeigten eine geschlossene Teamleistung. Gab es in der Vergangenheit gegen die Villenbacher oft knappe Ergebnisse, so konnten die Mindelzeller Damen diesmal überzeugen und holten einen klaren 8:0-Kantererfolg.

Die Halbzeitbilanz der Vorrunde ergibt für den SV Mindelzell somit vier Siege in fünf Partien. Dank des guten Saisonstarts dürfen die Zellerinnen um Franziska Glink, Kerstin Hofbaur, Katharina Prösel und Kapitänin Klara Kerler derzeit von der Tabellenspitze in Schwabens höchster Liga grüßen. Die Damen haben jetzt zwei spielfreie Wochenenden vor sich und empfangen am 25. Oktober die Mannschaft vom TSV Wertingen 1862 in der Ursberger Turnhalle. (zg)

