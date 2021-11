Bader siegt doppelt

In Thannhausen steigt die Gaumeisterschaft der Schwarzpulverschützen

Volker Bader hat sich bei den Gaumeisterschaften der Schwarzpulverschützen die Siege mit der Steinschlossflinte und mit der Perkussionsflinte gesichert. Die besten Schützen aus dem Gau Krumbach trafen sich zu diesem Wettbewerb auf der Anlage des WTC Thannhausen.

In der Disziplin Steinschlossflinte sah es lange Zeit nach einen Sieg für Roland Brandl aus. Doch während der auf der Zielgeraden einbrach, setzte Volker Bader zum Schlussspurt an und glich mit den finalen Schüssen zum 15:15 aus. Ein Stechen musste entscheiden. Brandl traf hier nur den weißblauen bayerischen Himmel, Bader dagegen blieb zielsicher und holte sich den ersten Platz. Als Dritter trug sich Raimund Ditz mit 13 getroffenen Scheiben in die Wertung ein.

Das gleiche Spiel wiederholte sich mit der Perkussionsflinte. Hier legte Peter Schneider los wie lange nicht und lieferte sich mit Volker Bader ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber Bader (18 Treffer) zeigte Nervenstärke und landete knapp vor Schneider (17) ganz oben auf dem Siegerpodest. Selbst um den zweiten Platz musste Schneider bangen, denn Oliver Schmid wurde immer besser und erreichte zum Schluss ebenso 17 Treffer. Im Stechen war Schneider dann der Nervenstärkere und siegte 4:3. (AZ)