Ehrenzeichen für treue Mitglieder

Wer bei der Gauversammlung Krumbach ausgezeichnet wird

Der Schützengau Krumbach hat seine wegen der Pandemie ausgefallene Gauversammlung 2020 nachgeholt. Da es kaum sportliche Aktivitäten gab, waren die Berichte des Gauschützenmeisteramtes knapp. Gauschützenmeister Helmut Konrad empfahl den Vereinen, im Interesse ihrer Mitglieder den Schützenbetrieb baldmöglichst wieder aufzunehmen.

Ein Hauptaugenmerk der Versammlung galt den Ehrungen. Konrad und sein Stellvertreter Franz Bonk übergaben die Auszeichnungen an verdiente Mitglieder in Gau und Vereinen.

Die DSB-Ehrennadel in Gold wurde an Gerhard Drutschmann (Gaureferent Wurftauben und Sportleiter des WTC Thannhausen) vergeben. Elmar Schrötter (Schützenmeister des SV Niederraunau) bekam die Bezirks-Ehrennadel in Gold. Für ihre Arbeit im Gau wurden Marion Fendt (Gaukassiererin und Gaudamenleiterin), Annekathrin Zielinski (Gaujugendleiterin), Reimund Ditz (Gaubogenreferent) und Stefan Hiller (Schützenmeister des SV Weiler) mit der Bezirks-Verdienstnadel in Gold belohnt.

Die Bezirksnadel für „Treue Mitarbeit“ erhielt Peter Smetana (Schützenmeister des SV Aichen). Über die BSSB-Verdienstnadel „In Anerkennung“ freute sich Gaujugendsprecherin Michaela Kreuzer. Gau-Rundenwettkampfleiter Torsten Kühl wurde mit der Verdienstnadel in Silber des Bezirks ausgezeichnet. (uk)