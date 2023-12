Hallenfußball

Landkreismeisterschaft: Vorfreude auf ein Fußballfest in der Rebayhalle

Plus Am Freitag findet in der Günzburger Rebayhalle wieder vor hunderten Zuschauern die Landkreismeisterschaft im Hallenfußball statt. Wer als Favorit gehandelt wird.

Acht Teams greifen am Freitag ab 18 Uhr in der Günzburger Rebayhalle nach der Landkreiskrone im Hallenfußball. Mit der Begegnung zwischen dem VfR Jettingen und dem SC Bubesheim beginnt die 40. Auflage des Indoorspektakels. Hauptsponsor ist die Sparkasse Günzburg-Krumbach.

VfR Jettingen ist gut in Form

Bezirksligist VfR Jettingen kommt mit viel Rückenwind nach Günzburg. Das Team, das von Manuel Hanke und Manuel Kuhnke betreut wird, wurde zuletzt bei einem Einladungsturnier des TSV Wertingen Zweiter. „Wenn wir es aus der Gruppe herausschaffen, dann ist alles möglich“, schätzt Manuel Kuhnke die Chancen seines Teams ein. Die Akteure, die im Jettinger Kader stehen, hätten alle „richtig Bock auf Halle und wollen ordentlich performen“.

