Niederlage in Augsburg: Schwacher Auftritt der Raunauer Jungs

Mit dem TSV Haunstetten stand den Raunauer Jungs eine schwere Aufgabe bevor. Hat man zwar das Hinspiel in eigener Halle klar gewonnen, wusste man aber um die Umstellung der Haunstetter. Die Augsburger standen vor dem Spiel mit 18:12 Punkten auf dem vierten Platz und somit wollten die Raunauer um Trainergespann Waldmann die Siegesserie beenden. Schon zu Beginn war es nicht einfach, den Gegner zu bremsen. Nach einigen Fehlwürfen stand es schnell 3:0, und die unkonzentrierte Spielweise der Raunauer ließ den Abstand auf 8:4 anwachsen, sodass Teamchef Waldmann in der 13. Minute Time-out nahm. Dies sollte kurz Wirkung zeigen, denn bis zur 21. Minute kämpften sich die Jungs auf 10:9 heran.

TSV Niederraunau mit großen Lücken in der Abwehr

Dann jedoch nutzen die Haunstetter die großen Lücken in der Abwehr und im Angriff kam noch Pech dazu, da viele Großchancen nicht verwandelt wurden. Zur Halbzeit stand es 17:11. Auch nach der Pause fanden die Raunauer keine Lösung die gegnerische Abwehr zu bezwingen. Nach 40 gespielten Minuten dann ein schwerer Schlag für Raunau. Nach einer unklaren Foulsituation musste mit Moritz Kornegger, eine starke Stütze des Teams, mit einer Roten Karte das Spielfeld verlassen. Kurze Zeit später der nächste Dämpfer, als sich Torwart Dominik Kohl bei einem Torwurf, den er versuchte, mit gestrecktem Bein zu halten, am Oberschenkel verletzte und ebenfalls ausfiel. Derart geschwächt zogen die Haunstetter mit schnellen Treffern davon und es galt, zu retten, was zu retten ist.

Beim Endstand von 35:24 war der Kampf deutlich verloren. Der TSV steht nun mit 12:16 Punkte auf Tabellenplatz 8 und baldmöglichst wieder punkten. Weiter geht es am Samstag, 24. Februar, vor eigenem Publikum gegen den TSV Schwabmünchen. (AZ)

