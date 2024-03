Peter Ost (SpVgg Ellzee): "Selbstverständlich, dass ich für meinen Heimatverein spiele"

Plus Er gilt als "110-prozentiger Ellzeer": Wie der 26-jährige Innenverteidiger Kreisklasse-Fußballer Peter Ost nach seinem Kreuzbandanriss ins Team zurückkehrt

Die Zwangspause währte eine gefühlte Ewigkeit. Also war Ihr jüngster Einsatz im Nachholspiel der SpVgg Ellzee gegen die SpVgg Wiesenbach II für Sie persönlich sicher ein besonderer Moment, oder, Herr Ost?

Peter Ost: Auf jeden Fall. Mein davor letztes Punktspiel bestritt ich im Mai 2023. Danach war ich neun Monate aufgrund eines Kreuzbandanrisses außer Gefecht. Da freut man sich schon, wenn man endlich wieder eingreifen kann.