Radsport

vor 18 Min.

Georg Egger bei der Cape Epic: Das Podium ist in Sicht, der Sieg scheint weit entfernt

Es könnte besser laufen: Georg Egger (Obergessertshausen/Landkreis Günzburg) beim Cape Epic 2024 in Südafrika.

Plus Angefressen, aber kampfesmutig: So schlägt sich der Profi aus Obergessertshausen beim härtesten Mountainbike-Etappenrennen der Welt in Südafrika.

Von Armin Küstenbrück

Beim Cape Epic, dem wohl härtesten Mountainbike-Etappenrennen der Welt, konnten sich Georg Egger (Obergessertshausen) und sein Teampartner Lukas Baum (Neustadt a.d. Weinstraße) in den vergangenen drei Tagen näher an das Podium herankämpfen. Der Gesamtsieg wie im Jahr 2022 scheint derzeit aber in weiter Ferne zu liegen.

Nach dem Prolog und vier von insgesamt sieben Etappen liegen die beiden Fahrer der Orbea Leatt Speed Company nun auf dem vierten Platz, 9:33 Minuten hinter dem Führungsduo mit Vorjahressieger Howard Grotts ( USA) und seinem neuen südafrikanischen Partner Matthew Beers. Vom dritten Podiumsplatz, der niederländisch-belgischen Paarung Hans Becking und Wout Alleman, sind die beiden Deutschen aktuell 4:30 Minuten entfernt.

