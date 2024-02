Tischtennis

Über 100 Schüler spielen in Thannhausen um die bayerische Meisterschaft

Plus Zum ersten Mal findet in der Mittelschule Thannhausen das Landesfinale der bayerischen Schulen im Tischtennis statt. Die TSG ist Ausrichter der Großveranstaltung.

Von Lucy Seitz

Quietschende Turnschuhe, das Klacken von Tischtennisbällen und motivierende Worte von der Seite sind bereits vor Eröffnung des Turniers zu hören, denn die Teilnehmenden sind schon jetzt dabei, sich in einem Doppel aufzuwärmen. Team-Mitglieder, die momentan nicht selbst an den Platten stehen, beobachten jede Bewegung ihrer Kameradinnen und Kamerade ganz genau und rufen ihnen Tipps zu, die von den jungen Spielern sofort umgesetzt werden.

Schüler zeigen Leidenschaft zum Tischtennisspielen

Leidenschaft zum Tischtennisspielen zeigen Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern am Dienstag in der Turnhalle der Mittelschule Thannhausen bei dem Landesfinale der bayerischen Schulen im Tischtennis. Bei dem Event treten 18 Mannschaften mit insgesamt 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Schulen aus Nord und Südbayern gegeneinander an. Die Wettkampfleitung wird von Landesschulobmann Stefan Plattner und von Bezirksschulobmann Markus Wörnhör, welcher zusammen mit Peter Wassermann von der TSG Thannhausen auch für die örtliche Organisation zuständig ist, übernommen. Besonders abgeräumt hat das Gymnasium Casimirianum aus Coburg, welches in drei verschiedenen Altersklassen den ersten Platz belegt.

