3500 Euro Schaden beim Unfall in Thannhausen

Auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes kommt es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Am Donnerstagvormittag parkte ein 89-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen rückwärts aus, wobei er einen anderen Pkw, der gerade neben dem Pkw vorwärts einparkte, laut Polizei übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw, so dass ein Schaden von etwa 3.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ)