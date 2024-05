Beim Spaziergang in Thannhausen Drogen gefunden

Ein Spaziergänger meldet verdächtige Substanzen in Thannhausen. Die Polizei stellt Betäubungsmittel fest und ermittelt gegen den mutmaßlichen Besitzer.

Am Mittwoch hat ein 47-Jähriger gegen 8 Uhr im Bereich der Edelstetter Straße in Thannhausen mehrere Tütchen mit weißem Pulver, ein Röhrchen mit Flüssigkeit sowie ein Mobiltelefon und einen Schlüsselbund gefunden. Der Finder verständigte anschließend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, trafen sie laut Polizeibericht den mutmaßlichen Besitzer der Gegenstände sowie der Betäubungsmittel in unmittelbarer Nähe des Fundorts an. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Pulver sowie der Flüssigkeit um Amphetamine in geringer Menge handelte. Das Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)