Defektes Kabel verursacht Stromausfall in Thannhausen

Stromkunden in Thannhausen hatten am Montag für zweieinhalb Stunden keinen Strom. Fünf Ortsnetzstationen waren zeitweise nicht versorgt.

Ein defektes Mittelspannungskabel verursachte am Montagnachmittag einen Stromausfall im Südwesten von Thannhausen. Zeitweise waren fünf Ortsnetzstationen nicht versorgt, berichtet der Stromversorger Lechwerke (LEW) auf Nachfrage. Durch Umschaltungen konnte die Netzleitstelle von LEW Verteilnetz in Zusammenarbeit mit der Betriebsstelle Krumbach die Versorgung wiederherstellen. Die letzten Haushalte waren gegen 16.30 Uhr wieder am Netz. Das defekte Kabel wird derzeit repariert und gehe noch am Dienstag wieder in Betrieb, so die Auskunft der LEW.