Der Taubenbrunnen kommt vor den Kindergarten in Thannhausen

Plus Werke des renommierten Bildhauers Georg Brenninger sind in ganz Thannhausen präsent. Wie der Taubenbrunnen zu seinem neuen Platz vo den Kindergarten kam.

Eine stattliche Anzahl an Werken des international renommierten Bildhauers Prof. Georg Brenninger (1909 – 1988) setzt markante Akzente im Stadtbild von Thannhausen. Bis zur Neugestaltung des Raiffeisenplatzes standen dort der „Große Felsenbrunnen“ und der „Kleine Taubenbrunnen“ von Georg Brenninger. Nach eingehender Diskussion hatte der Stadtrat im Zuge der Planung des Umfelds des neuen Rathauses beschlossen, den „Großen Felsenbrunnen“ restaurieren zu lassen und ihn für die Platzbelebung zu nutzen. Seither steht er vor der Nordfassade des neuen Rathauses. Der „Kleine Taubenbrunnen“ war im Zuge der Baumaßnahmen verschwunden, er wurde inzwischen auf der Lagerfläche des ehemaligen Raiffeisenlagerhauses gefunden.