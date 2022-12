Thannhausen

vor 16 Min.

E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Artikel anhören Shape

In der Nacht auf Samstag halten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer in Thannhausen an. Aus welchem Grund er danach nicht mehr weiterfahren durfte.

Unter Drogen nachts beim Fahren erwischt worden ist am Freitag ein junger Mann in Thannhausen. Laut Polizei war der 24-Jährige gegen 23.40 Uhr mit einem Elektroroller in der Bürgermeister-Raab-Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein entsprechender Vortest fiel positiv auf den Wirkstoff THC aus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwarten nun eine Anzeige und eine Geldbuße, so die Polizei. (AZ)

Themen folgen