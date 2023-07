Einbrüche in Geschäfte in der Bahnhofstraße in Thannhausen

Zeugen sucht die Polizei zu zwei Einbrüchen, die sich in der Nacht auf Dienstag ereignet haben in Thannhausen. Der Schaden ist jeweils vierstellig.

Von zwei Einbrüche in Läden in Thannhausen berichtet die Polizei. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Türe zu der Bäckerei auf und öffneten zwei Kassen des Verkaufsraumes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. In der gleichen Nacht wurde in ein Blumengeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)-