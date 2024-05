Fahrverbot nach Alkoholfahrt mit E-Scooter in Thannhausen

Wer betrunken auf einem E-Scooter erwischt wird, dem drohen empfindliche Strafen. Diese Erfahrung musste nun ein 28-Jähriger in Thannhausen machen.

In der Nacht vom Vatertags-Donnerstag auf Freitag hat die Krumbacher Polizei in Thannhausen einen E-Scooter angehalten. Der Grund: ein fehlendes Versicherungszeichen. Als die Beamten den 28-jährigen Fahrer danach befragten, gab dieser an, keinen Versicherungsschutz für seinen Roller zu haben. Dennoch fuhr er gegen 2 Uhr auf der Fritz-Kieninger-Straße.

28-Jähriger betrunken auf dem E-Scooter in Thannhausen unterwegs

Zudem stellte die Polizei deutlichen Atemalkohol fest. Die Vermutung, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte, bestätigte sich durch einen zugehörigen Test auf der Dienststelle. Den 28-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot. (AZ)

