Haushalt 2024: Thannhausen bereitet sich auf magere Jahre vor

Plus Thannhausens Stadträte begrüßen, dass heuer keine Schulden gemacht werden müssen und zuletzt Steuern und Gebühren stabil gehalten werden konnten.

„Die fetten Jahre sind vorbei.“ Geschäftsstellenleiter und Kämmerer Thomas Bihler ließ bereits im ersten Satz seiner Einführung zu den Beratungen über den Haushalt 2024 der Stadt Thannhausen keinen Zweifel daran, dass es künftig schwieriger werden wird, gut zu wirtschaften.

Es geht Thannhausen wie allen anderen Kommunen, zum Beispiel Krumbach: Die Aufgaben wachsen, die Einnahmen halten dem nicht Schritt und sind zudem kaum solide zu prognostizieren. Dabei ist, wie Thomas Bihler darlegte, Thannhausen mit einer vergleichsweise günstigen Ausgangslage gesegnet.