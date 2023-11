Ladendieb stiehlt DVDs in Thannhausen

Nicht zum ersten Mal war ein Dieb offenbar in einem Geschäft in Thannhausen auf Beutezug. das ermittelte die Polizei, nachdem sie den Mann erwischte.

In einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen konnte ein Mann beim Diebstahl beobachtet werden, berichtet die Polizei. Er steckte sich mehrere DVDs in den Rucksack passierte die Kasse, ohne etwas davon zu bezahlen. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Vorfalles ermittelten die Beamten, dass die gleiche Person am Vortag bereits aus dem Markt Waren im Wert von rund 200 Euro entwendet hatte. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)