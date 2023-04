Muslime könnten auf dem Thannhauser Waldfriedhof bestattet werden

Plus Ein Gräberfeld mit nach Mekka ausgerichteten Grabstätten kann realisiert werden in Thannhausen, hieß es im Stadtrat. Die Muslime könnten im Sarg auf dem Waldfriedhof bestattet werden.

Bald könnten auch Muslime in Thannhausen bestattet werden. Nachdem im Dezember bereits auf Anfrage der muslimischen Gemeinde Ditib Thannhausen im Stadtrat darüber beraten wurde, stand das Thema nun erneut auf der Tagesordnung der Sitzung des Gremiums.

Bürgermeister Alois Held berichtete den Stadträtinnen und Stadträten über ein Gespräch, das er mit den Vorständen der beiden muslimischen Gemeinschaften geführt hatte. Beteiligt waren Mehmet Eken von der muslimischen Gemeinde Ditib Thannhausen und Recep Eken von der islamischen Gemeinschaft Milli Görüs Thannhausen. Im Zuge des Gesprächs hatte Held über die Stadtratssitzung und die Entscheidung vom Dezember informiert, dass man grundsätzlich bereit sei, eine adäquate Bestattungsmöglichkeit in Thannhausen für Muslime zu schaffen im Zuge von Friedhofsneuplanungen beziehungsweise Friedhofserweiterungen.