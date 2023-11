Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Thannhausen wird bei einem 27-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Was den Mann nun erwartet.

Am Samstagabend wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in Thannhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte laut Polizei beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Das Fahrzeug des Mannes wurde an der Kontrollstelle abgestellt und der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt. Der Mann wurde anschließend zur Feststellung des Alkohol- und Drogenwertes mit auf die Polizeiinspektion genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (AZ)