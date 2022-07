Thannhausen

Radelnder Bub stürzt in Thannhausen

Ein junger Fahrradfahrer stürzte in ein parkendes Auto in Thannhausen.

In ein parkendes Auto ist ein radelndes Kind auf abschüssiger Strecke in Thannhausen gestürzt. Was die Polizei dazu berichtet.

Am frühen Samstagnachmittag hat in der Augsburger Straße in Thannhausen ein zwölfjähriger Fahrradfahrer auf einer abschüssigen Strecke aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, berichtet die Krumbacher Polizei. Der Bub stürzte dabei in einen parkenden Pkw. Das Kind blieb dabei Polizeiangaben zufolge unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von rund 1500 Euro. (AZ)

