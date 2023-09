Thannhausen

vor 3 Min.

Realschulneubau in Thannhausen wächst, doch unterrichtet wird noch woanders

Plus Mit mehr Schülerinnen und Schülern und mit mehr Lehrkräften beginnt der Schulstart nach den Sommerferien an der Realschule in Thannhausen.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Arg in die Höhe und in die Länge gewachsen ist der Neubau der Realschule in Thannhausen an der Fritz-Kieninger-Straße. Inzwischen ist der zweite Stock des noch grauen Betonbaus fast komplett errichtet. Wenn ein Anstrich dran ist nach der Fertigstellung des Gebäudes, dann werde der Baukörper, der bis zur Mindelpromenade reicht, nicht mehr ganz so massig aussehen, ist sich Schulleiter Frank Decke sicher. Die Redaktion sprach mit ihm, wie die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr verteilt werden, denn der neue Bau kann ja noch nicht genutzt werden.

So präsentierte sich der Erweiterungsneubau der Christoph-von-Schmid Realschule in Thannhausen am 31. Juli diesen Jahres. Foto: Annegret Döring

Decke greift dabei auf die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres zurück. Die Schülerzahl ist allerdings noch einmal angewachsen. 640 Mädchen und Buben sind heuer für den Besuch der Realschule in Thannhausen angemeldet und auf 25 Klassen verteilt worden. Im noch zu sanierenden Altbau der Schule, Frank Decke spricht vom "Hauptgebäude", sind die fünften und sechsten Klassen untergebracht. Die Jahrgangsstufen sieben bis zehn nutzen die Außenstelle, die Containerschule in der Margarete Ammon-Straße. Als sehr gut für den Schulweg dorthin habe sich die Ampel über die radargesteuerte Fußgängerampel zum Überqueren der Edmund-Zimmermann-Straße erwiesen, berichtet Decke. Diese erkenne die Fußgängerströme und verlängere, wenn nötig, ihre Grünphasen für die Überquerenden. Die Schülerinnen und Schüler müssten nur selten innerhalb eines Tages das Schulgebäude wechseln vom Containergebäude in den Hauptbau. Lediglich für die Fächer Sport und Hauswirtschaft sei dies der Fall. Einen Ausweichraum für Musik hat die benachbarte Mittelschule zur Verfügung gestellt. Und sollte die Realschule größere Veranstaltungen planen, so darf sie nach Terminabsprachen die Aula der Anton-Höfer-Grundschule nutzen, denn eine Schulaula steht derzeit nicht zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen