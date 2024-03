An der Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen wird Richtfest gefeiert

Die neue Realschule in Thannhausen nimmt immer mehr Form an. Direktor Frank Decke ist zufrieden mit dem raschen Baufortschritt.

Kürzlich war es so weit: Handwerker, Architekten, Verantwortliche des Landkreises Günzburg und die Schulleitung trafen sich zu einem Festakt, der immer dann stattfindet, wenn Rohbau und Dachstuhl eines Gebäudes fertig sind. Es war Richtfest für die Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen. Dem alten Brauch folgend hielt Zimmerermeister und Geschäftsführer Helmut Kalchschmidt eine traditionelle Ansprache.

Direktor Frank Decke ist sichtlich zufrieden mit dem raschen Baufortschritt: „Nur eineinhalb Jahre ist es her, dass wir mit dem Umzug aus dem alten Gebäude begonnen haben und nun feiern wir Hebauf. Alles verläuft reibungslos, auch dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Jetzt beginnt der Innenausbau mit Heizung, Elektrik und Sänitärinstallation, die Fenster werden noch im Laufe der nächsten Woche eingesetzt.“ Decke gerät ins Schwärmen, wenn er von den neuen Klassenräumen erzählt, die durch ein „Clusterprinzip“ geprägt sein werden. Das eröffne ganz neue didaktische und pädagogische Möglichkeiten.

Im Grunde sei jedoch erst „Halbzeit“, sagt der Schulleiter. Wenn alles nach Plan laufe, dann könne das neue Schulgebäude an Pfingsten 2025 bezogen werden. Dann jedoch stehe die Generalsanierung des Altbaus an, auch dies werde eine logistische Herausforderung. Dort befinden sich momentan neben Klassen- und Fachräumen auch die Schulleitung und das Sekretariat. Sie werden wohl während der Bauphase in Containern neben dem Neubau unterkommen und nach Abschluss der Sanierung wieder in den Altbau zurückkehren. 2026 wird die neue Realschule schließlich fertig sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch