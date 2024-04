Thannhausen

12:00 Uhr

Schulverband Thannhausen: Finanzierungslücke bei der Ganztagsbetreuung

Plus Die Ganztagsbetreuung an der Mittelschule kostet immer mehr Geld. Warum die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands Thannhausen nicht in die Bresche springen möchten.

Von Markus Landherr

An der Mittelschule in Thannhausen gibt es seit mehreren Jahren eine sogenannte Offene Ganztagsbetreuung. Schülerinnen und Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe können dieses freiwillige Angebot nutzen und werden nach Unterrichtsende von pädagogischen Hilfskräften betreut.

Personal von der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg

Seit mehreren Jahren stellt die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg e. V. das Personal für die Offene Ganztagsbetreuung. Finanziert wird das Angebot von der Regierung von Schwaben. Die KJF befürchtet jedoch, dass das Budget zukünftig nicht mehr ausreicht, um die gestiegenen Personalkosten zu tragen. Die KJF habe deshalb den Schulverband Thannhausen als Sachaufwandsträger für die Thannhauser Mittelschule um finanzielle Unterstützung gebeten, erklärte der Thannhauser Bürgermeister Alois Held bei der jüngsten Schulverbandssitzung.

