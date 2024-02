Thannhausen

vor 28 Min.

Suche war erfolgreich: Für den kleinen Janni gibt es einen Stammzellenspender

Plus Für den kleinen Janni aus Thannhausen wurde ein Stammzellenspender gefunden. Dem Online-Aufruf zur Registrierung bei der DKMS folgten 500 Menschen.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Viel wissen sie nicht voneinander - Janni und sein Spender. Gefunden haben sie sich durch einen Match in der Stammzellendatenbank der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, DKMS. Um mehr Menschen dazu zu motivieren, sich in der Datenbank aufnehmen zu lassen, rief Jannis Familie gemeinsam mit dem Elternbeirat des Kinderhauses Löwenzahn zu einer Registrierung auf. Dass diesem schlussendlich 500 Menschen folgen werden, hätte im Kinderhaus Löwenzahn in Thannhausen wohl niemand erwartet. Denn die Anfänge des reichweitenstarken Online-Aufrufs lassen sich zur kleinen Weihnachtsfeier des Kindergartens zurückführen.

Die Stammzellenspende ist Jannis einzige Überlebenschance. Der kleine Junge ist an Blutkrebs erkrankt - zum zweiten Mal. Kurz vor seinem fünften Geburtstag erhielt die Familie die einschneidende Diagnose. Der Fünfjährige, der gern Lego baut und alles über Dinosaurier weiß, kann seither nicht mehr in das DRW-Kinderhaus Löwenzahn gehen und seine Freunde treffen. Um den kleinen Jungen und seine Familie zu unterstützen, überlegte sich der Kindergarten daher etwas Besonderes. Jannis Eltern starteten zusammen mit dem Elternbeirat des Kinderhauses Löwenzahn eine Online-Aktion bei der DKMS und baten um Mithilfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen