Thannhausen braucht wieder mehr Platz für Kinderbetreuung

Plus 66 neue Kinder werden in der Stadt nach aktuellster Berechnung jährlich verzeichnet. Sie drängen in den nächsten Jahren in die Kitas. Wie die derzeitige Lage ist.

Thannhausen wächst (Mitte 2022 hatte es 6422 Einwohner) - und damit auch die Zahl der benötigten Kinderbetreuungsplätze. Das war bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates zu erfahren. Dort wurde die Bedarfsplanung der Kinderbetreuung für die Stadt für den Planungszeitraum der Jahre 2022 bis 2024 vorgestellt. Handlungsbedarf besteht ab sofort, da bereits für das kommende Betreuungsjahr 2023/2024 ein zusätzlicher Bedarf festgestellt wurde.

Grundlage dafür war unter anderem ein Mitte März stattgefundenes Abstimmungsgespräch der Stadtverwaltung mit allen Kindergartenträgern der Mindelstadt. Bekanntlich hat Thannhausen drei Kindertagesstätten: den Kindergarten St. Vinzenz unter katholischer Trägerschaft, die Kindertagesstätte Arche Noah unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde und die Kindertagesstätte Löwenzahn auf dem Schlossberg, dessen Trägerschaft gerade erst vom Bayerischen Roten Kreuz zum Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg gewechselt hat. Diese Tagesstätte war erst im Jahr 2021 in Betrieb genommen worden und bereits öfter waren Stimmen laut geworden, die dieses umgebaute ehemalige Schullandheim als zu groß dimensioniert kritisiert hatten. Bei dem Gespräch wurde klar, dass die Betreuungsplätze "schon wieder nicht ausreichen", informierte Kämmerer Thomas Bihler. Die letzte Bedarfsplanung stamme aus dem Jahr 2021. Während damals noch mit durchschnittlich 55 Kindern pro Jahrgang gerechnet wurde, sind es inzwischen 66 laut Geburtenstatistik für die Kindergartenjahrgänge. Gleichzeitig nähmen mehr Eltern als früher die Betreuung auch in Anspruch.

Zehn Krippenkinder sind auf einer Warteliste für Kinderbetreuung in Thannhausen

Zusätzlicher Platzbedarf ergebe sich insbesondere bei der Betreuung von Krippenkindern unter drei Jahren. Seit Sommer 2013 haben in Deutschland Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder einer Tagespflege. Derzeit gebe es für solche Plätze in Thannhausen eine Warteliste mit zehn Kindern, so Bihler, und die Stadt ist für die Bereitstellung solcher Plätze zuständig. Die Verwaltung empfiehlt daher, baldmöglichst die Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten für Kinder in die Wege zu leiten.

Diese könnte übergangsweise in der Kindertagesstätte St. Vinzenz für eine Gruppe geschaffen werden, bevor in der Kindertagesstätte Löwenzahn, wo baulich noch Raumkapazität wäre, zusätzliche Betreuungsplätze entstehen könnten, hieß es in der Ratssitzung. Man warte noch auf die Genehmigung aus dem Landratsamt für eine Übergangsgruppe in St. Vinzenz und es sind noch Fragen zu klären, was dafür baurechtlich noch notwendig ist. Der Träger wäre mit einer Übergangsgruppe einverstanden, so Bihler im Gespräch mit der Redaktion. Bereits vor Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Löwenzahn hatte es in der Einrichtung eine solche Übergangslösung gegeben.

Den Thannhausern macht der Personalmangel im Kinderbetreuungsbereich Sorgen

"Ich mache mir natürlich Sorgen, vor allem wegen des Personalmangels im Bereich der Kinderbetreuung", sagte Bürgermeister Alois Held. Thannhausen müsse als Stadt alles nur Mögliche unternehmen, um die Kinderbetreuung sicherstellen zu können. Das Personalgewinnungsproblem hat auch die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage thematisiert und gemahnt, dass der Rechtsanspruch ab 2026 auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen das Personalproblem nochmals verschärfen könnte.

Lesen Sie dazu auch

Einstimmig votierten die Stadträtinnen und Stadträte dafür, dass der Bürgermeister beauftragt wird, die notwendigen Schritte zur Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten im Kinderhaus Löwenzahn in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Träger in die Wege zu leiten. Geprüft werden soll dabei auch, welche Investitionskosten für die Schaffung der zusätzlichen Betreuungsplätze anfallen werden.