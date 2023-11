Trickbetrüger legen Thannhauser herein

699 Euro ist ein Mann aus Thannhausen los. Mit einer Betrugsmasche am Telefon wurde er hinters Licht geführt.

Von einem Trickbetrug aus dem Raum Thannhausen berichtet die Polizei. Demnach hat bereits am vergangenen Freitag ein 62-jähriger Mann den angeblichen Anruf der Firma PayPal erhalten, wonach Einkäufe in Höhe von 699 Euro getätigt wurden. Als dies durch den Angerufenen verneint wurde, meldete sich eine Person am Telefon, die ihn anleitete, eine App auf sein Handy herunterzuladen, um die angebliche Transaktion rückgängig zu machen. Da dort auch die Kreditkartendaten erfragt wurden, erfolgte schließlich tatsächlich die Abbuchung des Betrages vom Konto des Angerufenen. Daraufhin ließ der Geschädigte sein Konto sperren. Ob es zu weiteren Abbuchungen gekommen ist, muss noch ermittelt werden. (AZ)