Überschwemmung in Thannhausen: Kleingartenanlage unter Wasser

Starke Regenfälle und steigender Pegel der Hasel verursachen Schäden in der Kleingartenanlage "Am Mühlbach" in Thannhausen.

Die Kleingartenanlage im Süden Thannhausens unweit des Teilungswehrs stand am Wochenende unter Wasser. Wie die Feuerwehr Thannhausen mitteilt, sei sie am Samstagvormittag zu einer Erkundung in die Kleingartenanlage am Mühlbach gerufen worden. Vor Ort habe sich die Mitteilung einer erheblichen Überschwemmung bestätigt. In ihrem Einsatzbericht auf ihrer Homepage schreibt die Feuerwehr: "Durch die starken Regenfälle in der vorangegangenen Nacht war der Pegel der Hasel stark angestiegen. In Verbindung mit dem abgesenkten Wasserstand des Mühlbaches konnten die Wassermassen nicht im natürlichen Flussbett abfließen und bahnten sich daher ihren Weg durch die Schrebergärten. Unterhalb der Straßanger-Siedlung flossen diese zurück in den Mühlbach."

Thannhauser Wasserwart öffnet Schleuse an der Wehranlage

Die Feuerwehr Thannhausen habe dann den Wasserwart der Stadt Thannhausen verständigt. "Dieser öffnete eine Schleuse an der Wehranlage, wodurch der Pegel der Hasel abgesenkt werden konnte. Nun musste zunächst abgewartet werden, bis das Wasser selbstständig abfließt, beziehungsweise versickert, ehe abgeschätzt werden konnte, ob weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich sind. Somit kehrten wir zum Gerätehaus zurück und beendeten den Einsatz."

Schäden in Kleingartenanlage: Wohngebäude nicht betroffen

Auf Nachfrage bestätigt Coralia Irom, Vorsitzende des Kleingartenvereins "Am Mühlbach" Thannhausen das Hochwasser in der Vereinsanlage. Von 48 Parzellen seien über ein Dutzend unter Wasser gestanden und nun mit Schlamm bedeckt. Auch das Vereinsgebäude sei beschädigt. Wie hoch die Schäden genau sind, sei noch nicht abschätzbar. Das angrenzende Wohngebiet sei aber nicht betroffen. "Die letzte Parzelle, die unter Wasser stand, liegt über zehn Meter von Wohnhäusern entfernt. Diese sind auf einem Wall gebaut, von dort ist das Wasser zurück in unsere Kleingartenanlage geflossen." Die Feuerwehr habe geholfen, Wasser abzupumpen.

