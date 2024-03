Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Thannhausen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde ein Gartenzaun erheblich beschädigt.

Zu einer unfallflucht vom Samstag in Thannhausen sucht die Polizei Zeugen. Den Vorfall beschreibt sie so: In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 11.40 Uhr, wurde in der Mindelheimer Straße in Thannhausen der Zaun eines Schrebergartens von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 5000 Euro bei der Poliizei angegeben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)