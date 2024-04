Unbekannter zerkratzt Auto in Thannhausen

Ein Unbekannter hat in Thannhausen ein Auto zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall in der Otto-Hahn-Straße.

Verkratzt worden ist zwischen Karfreitag und Karsamstag ein geparkter Pkw in Thannhausen. Nach Angaben der Polizei war das Auto in der Otto-Hahn-Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte die gesamte linke Fahrzeugseite und verursachte so einen Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)