Unfall bei Thannhausen: Motorradfahrerin übersieht Pkw und stürzt

Eine 58-jährige Motorradfahrerin wird bei einem Unfall zwischen Thannhausen und Edelstetten leicht verletzt.

Am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr ist es auf der Staatsstraße zwischen Thannhausen und Edelstetten zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von kanpp 3000 Euro gekommen. Eine 26-Jährige befuhr laut Polizeibericht mit ihrem Pkw zur Unfallzeit die Staatsstraße kommend von Edelstetten in Richtung Thannhausen und hielt auf Höhe der Einfahrt zum Turncable verkehrsbedingt an. Eine 58-jährige Motorradfahrerin übersah den haltenden Pkw der 26-Jährigen und touchierte, trotz ihres Ausweichversuches, rechtsseitig das Fahrzeugheck. Aufgrund des Zusammenstoßes kam die Zweiradfahrerin von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Die 58-Jährige brachte der Rettungsdienst leicht verletzt in die Klinik. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. (AZ)