Unfall in Thannhausen: Auto im Kreisverkehr übersehen

Eine 81-jährige Autofahrerin übersieht in Thannhausen in einem Kreisverkehr ein Auto. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Freitagabend ist eine 81-jährige Autofahrerin auf der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen gefahren. Laut Polizeibericht wollte sie anschließend in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie eine bereits im Kreisverkehr fahrende 48-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)