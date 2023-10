Unfallflucht: In Thannhausen wurde ein Auto nachts beschädigt

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Thannhausen und sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen.

Am Freitagmorgen stellte eine 36-jährige Fahrzeugbesitzerin in Thannhausen eine frische Beschädigung an der linken hinteren Fahrzeugseite ihres Autos fest und meldete dies der Polizei. Laut deren Bericht wurde der Pkw zuvor am Donnerstagabend unversehrt auf einem Parkplatz in der Ringeisenstraße abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)