Thannhausen

vor 32 Min.

Vandalismus in der Mainacht in Thannhausen

Die Polizeisucht Zeugen zu eine Sachbeschädigung an einer Mauer in der Mainacht in Thannhausen.

Einen hohen Sachschaden haben Unbekannte in der Mainacht in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen einer Sachbeschädigung im Zusammenhang mit der Mainacht gegen unbekannt ermittelt die Polizei in Thannhausen. Laut ihrem Bericht wurde im Zeitraum zwischen dem Abend der Mainacht und dem nächsten Morgen an einem Getränkemarkt in der Bürgermeister.-Raab-Straße in Thannhausen die Blechverkleidung einer Mauer mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der rufnummer 08282/9050 an die Polizei Krumbach zu wenden. (AZ)

